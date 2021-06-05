У краба Юры, прославившегося на ПМЭФ, появился Instagram

Камчатскому крабу по кличке Юра, которого делегация Мурманской области привезла на ПМЭФ в качестве талисмана, завели аккаунт в Instagram.

Краб живет в аквариуме одного из ресторанов в поселке Териберка, его привезли на Петербургский экономический форум и разместили на стенде Мурманской области как официальный талисман. Он полюбился многим гостям и участникам форума.

Теперь у краба есть аккаунт в Instagram, где обещают рассказывать о об экономике и туризме в Мурманской области, а также отвечать на вопросы.

"Если у вас будут вопросы - смело пишите в Директ, постараюсь отвечать всем, несмотря на большую загрузку", - говорится в первом посте от имени Юры.

Кстати, как рассказали представители делегации, после ПМЭФ Юру не съедят. Он вернется в свой родной аквариум.