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Власть
04.06.2021 11:59
Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Талисман Заполярья краб Юра не будет съеден после ПМЭФ-2021

Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

Краб Юра, которого привезла на ПМЭФ-21 делегация Мурманской области, не будет съеден после форума. Он отправится домой в поморское село Териберка.

Фото: Павел Львов/РИА Новости
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В этом селе, ставшем одной из главных туристических достопримечательностей Заполярья, Юра живет в одном из ресторанов, помогая привлекать посетителей.

- Точно известно, что краб Юра появился на скале возле Териберки во время одного из первых визитов делегации инвесторов, - рассказал министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев. - Он поприветствовал их, помахав клешней. С тех пор полузаброшенное село на берегу Баренцева моря наполнилось туристами. Краб Юра стал официальным талисманом правительства Мурманской области. Фото с ним - залог удачных инвестиций.

На форумном стенде Мурманской области краб Юрий живет в одном из отделений большого аквариума, наполненного морской водой температурой 3-4 градуса. В других отделениях обитают морские гребешки, мидии и морские ежи.

Как отметили участники мурманской делегации, когда после окончания рабочего дня в павильоне гасят свет, Юра не пытается из него сбежать. Он играет с камешками на дне аквариума и иногда высовывает клешни из воды.

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