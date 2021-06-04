Талисман Заполярья краб Юра не будет съеден после ПМЭФ-2021

Краб Юра, которого привезла на ПМЭФ-21 делегация Мурманской области, не будет съеден после форума. Он отправится домой в поморское село Териберка.

В этом селе, ставшем одной из главных туристических достопримечательностей Заполярья, Юра живет в одном из ресторанов, помогая привлекать посетителей.

- Точно известно, что краб Юра появился на скале возле Териберки во время одного из первых визитов делегации инвесторов, - рассказал министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев. - Он поприветствовал их, помахав клешней. С тех пор полузаброшенное село на берегу Баренцева моря наполнилось туристами. Краб Юра стал официальным талисманом правительства Мурманской области. Фото с ним - залог удачных инвестиций.

На форумном стенде Мурманской области краб Юрий живет в одном из отделений большого аквариума, наполненного морской водой температурой 3-4 градуса. В других отделениях обитают морские гребешки, мидии и морские ежи.

Как отметили участники мурманской делегации, когда после окончания рабочего дня в павильоне гасят свет, Юра не пытается из него сбежать. Он играет с камешками на дне аквариума и иногда высовывает клешни из воды.