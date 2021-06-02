Село Териберка станет особо охраняемой природной территорией

Село Териберка Мурманской области, которое за последние несколько лет приобрело большую популярность среди российских и зарубежных туристов, станет особо охраняемой природной территорией и получит статус природного парка. Это даст возможность регулировать турпоток и наладить должный контроль за поведением туристов, сообщил корреспонденту "РГ" губернатор региона Андрей Чибис в ходе ПМЭФ-2021.

- Сейчас завершается процедура согласования этого решения с федеральными органами власти, - отметил Андрей Чибис. - Тропы, рестораны, смотровые площадки - все это будет делаться в соответствии с мастер-планом развития Териберки, который уже подготовлен.

Помимо Териберки, мастер-план развития разрабатывается для полуостровов Рыбачьего и Среднего, которые стали местом паломничества любителей автомобильных путешествий. Природа этих уникальных уголков Заполярья серьезно страдает от нашествия автомобилистов, которые нередко передвигаются по тундре без дорог и уродуют колесами крайне уязвимую почву.

- На этих территориях мы организуем экологические патрули и постараемся наладить видеофиксацию нарушений, - подчеркнул губернатор. - Нарушителей будем привлекать к ответственности, наказывать рублем. Кроме того, принципиально важно, чтобы на этих территориях развивался бизнес, бережно относящийся к окружающей природе. Ведь именно от ее состояния будет зависеть, захотят туристы сюда ехать или не захотят.

Как ранее сообщал заместитель председателя Кольского научного центра РАН по научной работе Евгений Боровичев, турпоток в Териберку уже составляет более 40 тысяч человек в год. По его словам, контроль турпотока здесь крайне важен. Согласно исследованиям ученых, предельная туристическая емкость данной территории составляет не более 50 тысяч человек в год.