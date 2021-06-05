На Кубани завели дело из-за смертельной аварии с поездом

На Кубани возбудили уголовное дело из-за столкновения автомобиля с пассажирским поездом в анапском селе Витязево. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального СУ на транспорте СК.

Как выяснилось, в субботу в 12.27 легковой автомобиль Toyota выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом сообщением Москва - Анапа.

В результате аварии водитель 1971 года рождения и пассажир 1980 года рождения погибли на месте.

Следователи Краснодарского следственного отдела на транспорте с применением криминалистической техники осмотрели место ЧП, поезд и автомобиль. Назначены экспертизы.

Как ранее писала "РГ", из-за инцидента до полутора часов задержались пассажирские поезда № 260 "Санкт-Петербург - Анапа" и № 536 "Смоленск - Анапа".