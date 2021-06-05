СК Ростовской области сообщил о состоянии избитых задержанным полицейских

СК Ростовской области рассказал о состоянии трех сотрудников межмуниципального отдела МВД России "Морозовский", на которых напал задержанный.

33-летний ранее судимый мужчина нанес полицейским множество ударов руками и ногами.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете региона, ЧП произошло при доставлении из изолятора временного содержания в следственный кабинет.

Легкие телесные повреждения получили стажер и двое сотрудников полиции, их здоровью угрозы нет.

Проводится расследование по возбужденному уголовному делу по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".