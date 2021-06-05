Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию о том, что в беседе с главой НАСА Биллом Нельсоном он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом руководитель российского космического ведомства написал в своем Telegram-канале.

"Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали", - отметил Рогозин. По его словам, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителя ракет космического назначения "Союз-2". "Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

В пятницу Рогозин провел первые телефонные переговоры с новым главой НАСА. Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества в области космоса. Билл Нельсон позитивно оценил двустороннее взаимодействие, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.