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Рубрика: Общество

Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года

Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг информацию о том, что в беседе с главой НАСА Биллом Нельсоном он подтвердил готовность продлить работу Международной космической станции до 2030 года. Об этом руководитель российского космического ведомства написал в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Ничего подобного в ходе разговора мы не подтверждали", - отметил Рогозин. По его словам, речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителя ракет космического назначения "Союз-2". "Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее", - подчеркнул глава "Роскосмоса".

В пятницу Рогозин провел первые телефонные переговоры с новым главой НАСА. Основной темой беседы стало продолжение российско-американского сотрудничества в области космоса. Билл Нельсон позитивно оценил двустороннее взаимодействие, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года.

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