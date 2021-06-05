Российский посол высоко оценил качество белорусских товаров

Не раскрывая в деталях всех своих гастрономических привычек, российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов признался, что брестский сыр на его столе присутствует каждое утро. Впрочем, по его словам, покупатели в Союзном государстве тоже высоко ценят товары Синеокой "за их качество и доступную цену".

Об этом глава российской миссии рассказал 5 июня на встрече с председателем Брестского облисполкома Юрием Шулейко, подчеркнув, что выбор посетить регион стал неслучайным. Даже "если на номерных знаках автомобилей стоит единица, значит, туда нужно отправляться в первую очередь", - пошутил Лукьянов.

Переходя к деловой части беседы, губернатор региона констатировал, что они поддерживают тесные отношения со своими партнерами в России, здесь работает и немало предприятий с российским капиталом. "У нас мощный кластер по производству и переработке молока и мяса, и мы гордимся качеством продуктов", - заявил Шулейко, особо отметив, что даже в сложный эпидемиологический период "падения производства не произошло". Более того, эти месяцы показывают его рост, конечно, добавил глава региона, в области ждут, когда откроются границы для массового продвижения товаров.

Евгений Лукьянов поддержал своего визави, добавив, что белорусские производители, на его взгляд, могли бы не тратить деньги на рекламу в России, а понижать себестоимость производимой продукции. "Это самая лучшая реклама", - полагает высокопоставленный дипломат.

В ходе заинтересованного диалога, сообщает БЕЛТА, были затронуты и темы логистики, транспортного сообщения, туризма, взаимодействия в других сферах. Отдельно зашла речь о Брестской крепости и реконструированном по программе Союзного государства мемориальном комплексе.

Кстати, уточняет агентство, этот проект намерены продолжить и в 2022 году. Есть, в частности, предложения направить средства СГ для создания в крепости республиканского патриотического центра, который пока обладает только областным статусом.

К слову, Брест занимают особое место в сердце российского посла, который здесь жил и учился пять лет, информирует агентство. "Вчера как раз побывал в трех школах. Было ностальгически-романтическое возвращение в определенный период моей жизни", - поделился впечатлениями Евгений Лукьянов.