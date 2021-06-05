Суд арестовал аферистов, обманувших ветерана Пронина

Кузьминский районный суд Москвы арестовал двух граждан, обвиняемых в обмане 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

"Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок избранной меры - до 1 августа", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Карина Каленая.

По данным следствия, оба этих гражданина 29 мая выманили у ветерана 400 тысяч рублей. Они были задержаны накануне. У них изъяты телефоны, банковские карты и деньги. Как добавляет ТАСС, обвинение им уже предъявлено. При этом никто из арестованных вину не признает, каждый из них заявляет, что его "подставил человек из интернета".

В свою очередь правоохранители уверены, что нашли именно тех самых людей. "Ход расследования взят на контроль руководством Главного управления МВД России по Москве", - подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказала представитель МВД, один из преступников сказал пенсионеру, что деньги якобы необходимы для задержания с поличным мошенника. Со своей стороны, представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила журналистам, что надзорное ведомство контролирует расследование возбужденного уголовного дела.

Напомним, что Василий Пронин участник битвы на Курской дуге. В этом году он был одним из приглашенных ветеранов на Параде в честь Дня Победы. На Красной площади он находился рядом с президентом РФ Владимиром Путиным во время Парада Победы. Президент помог ветерану накинуть куртку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что правоохранительные органы в ближайшее время найдут мошенников, обманувших Пронина. "Скажу сразу, мы в курсе этой чудовищной ситуации. Мы знаем, что полиция работает и, конечно, хочется верить, что этих подонков найдут", - сказал Песков журналистам.