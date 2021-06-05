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Умерла актриса из "Розовой пантеры" и "Доктора Кто" Демарис Хейман

Новости
    05.06.2021, 13:24
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/East_Cheam_Lad Фото: twitter.com/East_Cheam_Lad
Фото: twitter.com/East_Cheam_Lad

Английская актриса Демарис Хейман, известная ролями аристократических и эксцентричных персон, скончалась 3 июня, буквально за две недели до своего 92-го дня рождения. Об этом сообщает портал Doctor Who News.

Демарис Энн Кеннеди Хейман родилась в Кенсингтоне, Лондон, Англия, 16 июня 1929 года. Образование получила в Челтнемском женском колледже. Работала в театре. Дебютировала в кино в пятидесятые.

На счету - "Как мы жили", "Паганини снова наносит удар", "Театр Вудхауза", "Летучий отряд Скотленд-Ярда", "Признания инструктора по вождению" (гольфистка Твиди), "Розовая пантера снова наносит удар", "Чисто английское убийство", "Одной ногой в могиле", так далее.

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