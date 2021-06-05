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05.06.2021 05:13
Рубрика: Власть

В России вступил в силу временный запрет на вывоз гречихи

Правительство установило временный запрет на вывоз гречихи из России. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин в целях обеспечения продовольственной безопасности.

Фото: Татьяна Кравченко
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Экспорт запрещен с 5 июня по 31 августа (включительно) 2021 года. Вывозить нельзя гречиху, крупу грубого помола из нее, гречневое зерно обрушенное. Такая мера позволит удержать необходимый объем продукта внутри страны и стабилизировать цены на крупу.

Этот запрет не затронет товары, которые вывозятся из России в целях оказания международной гуманитарной помощи и в качестве припасов, а также для российских военных баз за рубежом и для организаций РФ в Байконуре и на Шпицбергене. Также запрет не касается транзитных товаров, перемещаемых через территорию РФ, или переправляемые из одной части России в другую через территории других государств.

Напомним, в мае сообщалось, что больше всего из продуктов подорожала гречка - за неделю на 0,7%. С начала года рост цен на гречневую крупу составил 6,7%, следует из данных Росстата.

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