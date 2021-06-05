Вильфанд: Сезон смерчей в Черном море начался раньше на три месяца

В ближайшие дни в акватории Черного моря будут наблюдаться условия для образования смерчей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это очень рано, так как традиционно смерчи возникают, когда температура воды около +25 градусов. "Обычно это в августе - сентябре", - цитирует ТАСС метеоролога. Вильфанд подчеркнул, что смерчи не опасны, так как не будут выходить на побережье.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что до конца этой недели ожидается неустойчивая погода. Жары особенной пока не предвидится, зато в некоторых регионах прогнозируются заморозки, грозы и ливни.