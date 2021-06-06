Почему в заброшенных домах и недостроях часто гибнут дети

Мальчишки из села Копанище забрались в заброшенный дом на окраине. До этого строение простояло пустым много лет, но в тот день перекрытие рухнуло - дети оказались под плитой. В Лискинском районе объявлен трехдневный траур, власти рекомендовали отменить концерты и развлечения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

- Собственник дома уже установлен, - сообщила "РГ" представитель регионального управления СКР Ольга Бовт. Сложенную из подручного материала дачку купил житель Воронежа, последний раз он появлялся в Копанище лет пять назад. Судя по надписям на уцелевших стенах, молодежь облюбовала дом давно. Местные жители не раз поднимали вопрос о его сносе.

За последние годы значительно выросло количество случаев гибели и травмирования детей на стройках, в заброшенных промзонах, аварийных бункерах и бесхозных детских площадках. По официальным данным Счетной палаты, в России в настоящий момент числится почти 63 тысячи объектов незавершенного строительства. Только в прошлом году, по данным Генрокуратуры, было выявлено более 1 тысячи нарушений на подобных объектах. Для исправления ситуации потребовалось более 700 актов прокурорского реагирования. После чего эти опасные объекты оградили, закрыли, выставили охрану или снесли. Но, как оказалось, это только малая часть действительно смертельно опасной проблемы, которая копилась долгие годы.

Подобного рода опасности подстерегают и жителей областных центров. Буквально через пару дней после несчастного случая в воронежском селе, 5 июня, подобная же трагедия повторилась во Владивостоке: здесь в заброшенном здании вытрезвителя плитой насмерть придавило 14-летнего подростка. А весной этого года в Иванове при обрушении кирпичной кладки корпуса политехнического университета погибла девушка. Это здание (оно находится в федеральной собственности и передано вузу на праве оперативного управления) тоже можно назвать заброшенным - для занятий оно не используется. Объект после этого огородили по периметру, а власти решили провести обследование всех старых домов, чтобы выявить места, опасные для прохожих.

Становится понятно, что государственная система профилактики подобных ЧП явно не справляется. Ведь мало убедить подростков, что в "заброшках" им делать нечего - надо еще оградить такие дома от детского любопытства. Оградить в прямом смысле слова.

- Любой объект незавершенного или заброшенного строительства должен иметь охранную систему, препятствующую проникновению посторонних. Проще говоря, забор. Эта норма закреплена в 384-м ФЗ о безопасной эксплуатации зданий и сооружений,- объяснил директор проектного института ВГТУ Николай Сова. - Следить за безопасностью таких объектов должны муниципалитеты, на чьей территории они находятся. Они же несут ответственность в случае ЧП. Если "заброшка" стоит в поле, отвечает за нее собственник земли.

Впрочем, иногда соломку подстелить успевают. После многочисленных жалоб в райцентре Рамонь Воронежской области перекрыли свободный доступ людей к заброшенному сахарному заводу. Ранее на живописных руинах играли дети - рядом расположены спортшкола и станция юннатов. Ребята делали эффектные селфи - например, стоя на кирпичной трубе высотой около 40 метров, где единственной страховкой от падения могли служить лишь ржавые громоотводы. По обращению учителей и родителей на место выехали активисты Общероссийского народного фронта. Выяснилось, что территория была ограждена только с одной стороны и с единственного КПП, где дежурили вахтеры пенсионного возраста, толком не просматривалась. Теперь ограждение с предупреждающими табличками по периметру промзоны полностью восстановлено.

В России в настоящий момент числится почти 63 тысячи объектов незавершенного строительства

Кто виноват в обрушениях зданий- вопрос не самый простой. В Тульской области 13 мая суд оправдал главу администрации Богородицкого района, обвиняемого в халатности в связи со смертью ребенка, на которого упала секция бетонного забора. Трагедия произошла 17 мая 2018 года. На улице Защитной в Богородицке дети играли возле старого уличного ограждения. Вдруг плита обрушилась, 6-летний мальчик отскочить не успел...

Следствие пришло к выводу, что глава администрации знал о том, что на территории города рядом с жилыми домами есть бесхозный старый железобетонный забор, однако не принял мер к обеспечению безопасности жителей и не ограничил доступ к опасному сооружению. К слову, его сняли с кадастрового учета, как "сооружение, не относящееся к категории недвижимого имущества", именно в день трагедии. В августе 2020 года гособвинитель просил для чиновника четыре года колонии-поселения, однако Киреевский районный суд его оправдал. После вмешательства прокуратуры это решение было отменено. Но и во второй раз суд посчитал, что вины главы администрации в гибели ребенка нет.

В Подмосковье насчитывается более 2,5 тысячи объектов незавершенного строительства. По словам председателя регионального комитета по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, в области создана система онлайн-мониторинга недостроев, что позволяет следить хотя бы за тем, чтобы имелось ограждение, а доступы в здание были по возможности перекрыты. Большинство таких объектов находятся на частной территории или в частной собственности, а это значит, что просто взять и снести их нельзя. Можно вести работу с собственником, побуждая его достроить объект или обращаться в суд за разрешением на снос, доказывая, что недострой потенциально опасен, например, для прохожих. Но собственники не всегда находятся в зоне доступа, а суды могут длиться годами. Все это время недострои будут таращиться пустыми окнами, привлекая подростков или любителей экстрима.

Тем не менее работа по ликвидации объектов незавершенного строительства идет. "За первый квартал 2021 года были снесены 137 и достроены 124 объекта", - говорит Гордиенко. В Ликино-Дулево, к примеру, снесли аварийное здание бывшей ткацко-прядильной фабрики, от собственника которой долгое время власти не могли добиться даже установки забора вокруг заброшки. А вот офисное здание в Солнечногорске удалось достроить. Тоже довольно типичная для Подмосковья история - строительство было начато без разрешительной документации. В какой-то момент собственник, отчаявшись собрать нужный пакет документов, просто забросил стройку. Но поскольку офисов в области не хватает, а это строительство, как выяснилось, велось качественно, власти пошли навстречу и помогли владельцу легализовать самовольный объект. Весной его сдали в эксплуатацию.

Есть в Подмосковье и объекты незавершенного бюджетного строительства. Среди них, например, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Дрезне. Строится с 2014 года, несколько раз менялись подрядчики. Или школа на 825 мест в красногорском микрорайоне Опалиха. Это объект разорившейся стройкомпании Урбан Групп, который теперь будет достраиваться за счет бюджета. В большинстве случаев бюджетные недострои достаются местным властям в наследство от таких вот горе-бизнесменов. Но первое, что делается в таких случаях, - объект огораживается и передается под охрану.

Взгляд из Японии

В Японии с большим вниманием относятся к использованию земли. Правда, такой подход в большей степени исповедуют жители мегаполисов и больших городов, где площади практически всегда востребованы среди застройщиков и бизнесменов. Что и говорить, даже относительно небольшие участки здесь можно приспособить под платную парковку, стоимость которой в центре Токио довольно высока, около 20 долларов США в час и выше. Иная ситуация в японской провинции. Молодежь продолжает покидать сельскую местность в поисках лучшей жизни. Властям пока не удается переломить этот тренд.

В отдаленных уголках Страны восходящего солнца часто можно натолкнуться на небольшие бесхозные жилища, бывшие кафе и даже гостиницы, находящиеся в плачевном состоянии, которые принадлежат разорившимся собственникам. Найти новых покупателей для такой нерентабельной недвижимости - непростая задача.

В ряде японских префектур запустили программу, чтобы стимулировать граждан покупать пустующее жилье в деревнях. Около восьми миллионов заброшенных домовладений выставлены на продажу по цене 500 долларов США. Помимо этого японские власти демонстрируют готовность предоставить людям субсидии на ремонт таких строений. По официальной статистике, на территории островного государства около 62 миллионов домовладений, более 13 процентов которых пустуют. Правительство обеспокоено тем, что число заброшенных домов в деревнях растет. Наиболее сложная ситуация в префектурах Вакаяма, Токусима, Кагосима и Коти.

Местные СМИ отмечают, что меры властей призваны не только привлечь новых жителей в деревню, но и уберечь ветхие строения от разрушений, которые создают риски для окружающих.

Как подчеркивают журналисты, в период пандемии программа правительства в отношении пустующего жилья становится особенно актуальной. В Японии активно развивается удаленная форма занятости, и офисные работники вновь обратили свой взор на населенные пункты в регионах, где жизнь гораздо дешевле столичной. Для многих важным фактором стала близость к природе, что положительно сказывается как на психологическом состоянии человека, так и на здоровье в целом.

Подготовил Александр Ленин (Токио)