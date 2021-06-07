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07.06.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

Автомобили Mazda будут полностью российскими

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mazda Фото: Пресс-служба Mazda
Фото: Пресс-служба Mazda

Группа Sollers планирует полностью локализовать производство автомобилей Mazda во Владивостоке, включая автомобильную электронику. Об этом в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге заявил Вадим Швецов, глава Sollers.

Фото: www.tflcar.com
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По словам топ-менеджера, в 2020 году компания вложила 2 млрд рублей в механообработку двигателей Mazda во Владивостоке, которые поставляются в том числе и на зарубежные заводы Mazda.

Швецов также сообщил, что Mazda и Sollers приняли решение локализовать автомобильную электронику.

"И, наверное, для всех будет большая новость, что мы за счёт использования российского ПО начали вместе с японскими товарищами делать электронное устройство помощи водителю, так называемую систему ADAS", - цитирует главу Sollers агентство ТАСС.

Вадим Швецов отметил, что Sollers и Mazda заинтересованы в развитии цифровых сервисов мобильности - каршеринга и сервиса по подписке на автомобили:

"По всем отчётам, мы видим, что прирост подписки на автомобили в России будет идти темпами 35-40% в год. Это значит, что если сейчас рынок подписки 95 тысяч автомобилей, то через два года он будет уже 200 тысяч штук. Такой быстрорастущий сегмент интересен и, скорее всего, через несколько лет очень многие откажутся от владения автомобилем, особенно в коммерческом секторе", - дал свой прогноз Швецов.

#Mazda