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07.06.2021 20:52
Рубрика: В мире

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Текст: Юрий Когалов
Фото: Susan Walsh, Sergiy Dolzhenko/AP Фото: Susan Walsh, Sergiy Dolzhenko/AP
Фото: Susan Walsh, Sergiy Dolzhenko/AP

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его в Вашингтон. Американский лидер готов его принять в Белом доме после возвращения из своей поездки в Европу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По его словам, состоявшийся между двумя президентами телефонный разговор был запланирован заранее. "У них была возможность достаточно долго поговорить обо всех вопросах отношений США и Украины. Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления", - отметил Салливан.

Как сообщил помощник американского президента, Байден заверил Зеленского, что "с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того, как вернется из Европы".

Ранее Зеленский в интервью порталу Axios выразил готовность встретиться с Байденом до того, как состоится российско-американский саммит. Однако такого предложения он не получил.

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