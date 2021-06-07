Байден пригласил Зеленского в Вашингтон

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и пригласил его в Вашингтон. Американский лидер готов его принять в Белом доме после возвращения из своей поездки в Европу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, состоявшийся между двумя президентами телефонный разговор был запланирован заранее. "У них была возможность достаточно долго поговорить обо всех вопросах отношений США и Украины. Президент Байден смог сказать президенту Зеленскому, что будет твердо отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее будущие устремления", - отметил Салливан.

Как сообщил помощник американского президента, Байден заверил Зеленского, что "с нетерпением ждет возможности принять его в Белом доме, в Вашингтоне, нынешним летом после того, как вернется из Европы".

Ранее Зеленский в интервью порталу Axios выразил готовность встретиться с Байденом до того, как состоится российско-американский саммит. Однако такого предложения он не получил.