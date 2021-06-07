Эксперты спрогнозировали рост инвестиций в российскую экономику

Инвестиции в основной капитал в России по итогам первого квартала 2021 года выросли на 2%. Среди отраслей, которые внесли наибольший вклад в прирост инвестиций, выделяются информационные технологии, связь, обрабатывающая промышленность, финансовая сфера, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

"Пандемия наглядно показала, что рынок адаптируется к глобальным изменениям и многие сферы становятся более прибыльными именно во время кризиса. Популярными сегодня являются такие направления, как IT-сектор, онлайн развлечения, Big Data, онлайн торговля, цифровизация оффлайна, информационная безопасность, космический туризм", - заявил эксперт.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при Правительстве РФ Константин Ордов объяснил эту тенденцию тем, что постиндустриальная экономика характеризуется переходом к экономике знаний.

"Нематериальные активы и есть реинкарнация инвестиций в знания. Цифровизация тоже является формой перехода от материальных к нематериальным формам активов, а в условиях пандемии спрос на цифровизацию вырос, что привело к резкому росту рыночной стоимости цифровых активов", - пояснил он.

При этом, как отметил Ордов, прогнозировать динамику роста доли нематериальных активов бессмысленно, поскольку этот показатель отражает лишь готовность менеджмента к инновациям, технологическому развитию и цифровизации.

При этом, чтобы инвестировать в нематериальные активы, нужна активная поддержка государства, понятное налогообложение, льготы и прочее, говорит директор департамента инвестиционных сделок Point Estate Евгения Мельникова, добавляя, что власти уже готовят соответствующий законопроект.

"В России инвестирование в нематериальные активы пока только набирает популярность, предприятия делают это в основном для того, чтобы наладить технологические процессы и сократить затраты на производство. На мой взгляд, должна быть госпрограмма, которая будет страховать инвесторов, потому что можно вложить многомиллионные средства в объекты интеллектуальной собственности, которые в итоге превращаются в патент балансовой стоимостью пару тысяч рублей и инвестор ничего не зарабатывает", - говорит она.

В целом прогнозы экспертов относительно российского рынка инвестиций положительны. По словам генерального директора CBRE в России Владимира Пинаева, инвестиционная активность будет восстанавливаться по мере возобновления роста экономики.

"В начале 2021 года оценки этого показателя улучшились. Прогнозы роста ВВП на 2021 год находятся в диапазоне 2,5-3,8% по разным оценкам (рост будет обусловлен низкой базой 2020 года), на 2022 год - 2,6%-3,8% (продолжится положительная динамика", - сказал он.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает сдвиги от инвестиций в тяжелую инфраструктуру, коммерческую недвижимость к инвестициям в нематериальные активы.

"То, что, нам казалось, будет новой реальностью лет через пять, семь, десять - вот, она уже наступила. Это, конечно, цифровизация, ускорение всех процессов, это развитие цифровых экосистем и усиление роли маркетплейсов и их влияния вообще на бизнес. Это вопрос удаленки и вообще изменения поведения людей, которое влияет на наш образ жизни и будет влиять много на что - на процессы инвестирования, например", - пояснил министр.