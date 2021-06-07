На днях телепрограмма "Главная дорога" провела краш-тесты с электросамокатами. В первом случае каскадер совершил наезд на оснащенный датчиками манекен, имитировавший пешехода. Во втором случае сам каскадер был увешан датчиками и совершил столкновение с автомобилем. В первом случае основной удар пришелся в пах и живот манекена. На живот пришелся удар 7,5 g. Это соответствует удару боксера. На ребра пришлось 37 g. Это соответствует последствиям средней аварии "Формулы 1". У каскадера же после столкновения с автомобилем на животе зафиксировано 7 g. На коленях и плечах - от 10 до 15 g. То есть в три раза меньше, чем у манекена.

Результаты испытаний напрочь опровергают нередко звучащие в последнее время идеи о том, что, в принципе, на электросамокатах по городским тротуарам ездить можно. Но - медленно, не быстрее чем со скоростью 20 км/час. Как пояснил корреспонденту "РГ" руководитель телепрограммы Илья Скрябин, краш-тест показал, что выпускать такой транспорт на тротуар просто опасно для пешеходов, грозит им тяжелыми травмами. Надо снижать скорость, причем не до 20 км/ч, а до пешеходной.

Краш-тест показал, что выпускать электросамокаты на тротуар просто опасно для пешеходов. Надо снижать скорость, причем не до 20 км/ч, а до пешеходной

Подобные предложения в последнее время приходится слышать достаточно часто. В том числе и от руководителей, отвечающих за организацию дорожного движения в городах. Звучит это примерно так: "Электросамокат должен двигаться по тротуару со скоростью людского потока".

Но ведь человек покупает или берет в аренду такое средство передвижения как раз для того, чтобы, находясь в "людском потоке", двигаться вовсе не с его скоростью. Опережать. В этом-то все и дело.

И в итоге выходит, что по нашим улицам носятся самые настоящие болиды. Умножим 20 км/час на средний вес самокатчика - скажем, 80 килограмм. И получается сила удара при столкновении с пешеходом почти как у пушечного ядра. У нас что, война на улицах?

И самое страшное, что такие удары чаще всего приходятся на детей. Что вполне объяснимо. Они не так заметны в "людском потоке" как взрослые, да и движения их менее предсказуемы.

Эксперты считают, что если электросамокаты передвигаются рядом с пешеходами, то и скорость их должна быть пешеходной. Фото: Сергей Михеев

Вот мрачная статистика последнего времени: 9 мая: город Колпашево, электросамокат сбил 5-летнего мальчика, ребенок в больнице. 21 мая, Москва: электросамокатом сбита 5-летняя девочка, потребовалась медпомощь. 1 июля, Санкт-Петербург, в парке сбит 4-летний мальчик, госпитализирован. 2 июля, Санкт-Петербург, электросамокатом сбита 4-летняя девочка, ребенок госпитализирован.

Список открыт.

И ведь нельзя сказать, что власти не обращают внимания на угрожающую ситуацию. Следственный комитет РФ, к примеру, взял под особый контроль расследование всех случаев наездов электросамокатов на детей. В Санкт-Петербурге Главное следственное управление забирает себе из полиции все преступления электросамокатчиков. Начеку полиция.

Ребенок, которого сбил студент на электросамокате, в больнице с серьезным переломом. В отношении студента возбуждено уголовное дело. Фото: ntv.ru

Но все эти действия не могут по определению радикально переломить сложившуюся ситуацию с электросамокатами. Потому что задача следователей и полицейских - в первую очередь бороться с последствиями, а не с причинами. А вот бороться с причинами пока получается не очень.

Нет, недостатка в предложениях как лучше упорядочить движение электросамокатов не наблюдается. Скорее, их становится все больше. Но вот беда, итогом изучения таких инициатив чаще всего становится вывод: претворить их в жизнь либо крайне сложно, либо - невозможно в принципе.

Например, активно выдвигаются предложения ограничить их скорость передвижения. Но как это технически сделать - не вполне ясно. Или же - назвать электросамокаты мопедами и пустить их на дорогу. Но, по мнению экспертов, это опасно из-за маленьких самокатных колес.

Члены одной авторитетной общественной организации предложили и вовсе оснастить госномерами и электросамокаты, и сигвеи, и моноколеса, и прочие подобные устройства для передвижения.

Как было сказано в сообщении пресс-службы этой организации,- "высокая скорость передвижения данных транспортных средств значительно увеличивает риски причинения вреда пешеходам и их имуществу, а отсутствие адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда". Вскоре, правда, выяснилось, что у сигвеев и моноколес нет такого места, куда можно было бы повесить номерной знак.

По мнению членов СПЧ, следует ограничить скорость электросамокатов, а также ввести обязательное страхование гражданской ответственности

И таких предложений и идей в последнее время представлено весьма немало. Общее у всех одно: они продиктованы благородными порывами и их практически невозможно реализовать. Поскольку для этого необходимо внести изменения в Правила дорожного движения. А это - почти неразрешимая задача. Дело в том, что, согласно постановлению правительства, в них нельзя вносить изменения.

Можно только полностью переиздать весь документ, включая все приложения к нему, основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, а также перечень неисправностей и условий, при которых эта эксплуатация запрещена. Это - огромный документ, который быстро не поправишь. По сути, постановлением правительства запрещено менять Правила дорожного движения.

Что касается регистрации и выдачи номеров на электросамокаты, то это регулируется не Правилами дорожного движения, а законом о безопасности дорожного движения, а также законом о регистрации транспортных средств. На электросамокатах номера поставить можно. Но для этого их необходимо отнести к мотоциклам. А сейчас, они относятся к мопедам. А на мопедах номера не предусмотрены законом...

Есть еще одно, радикальное предложение, создать в городах инфраструктуру для самокатов всех видов, велосипедов и прочего малоколесного транспорта. Проще говоря, велодорожки. А до их появления все электросамокаты запретить как класс. Но и оно вряд ли пройдет. Индустрия производства, продажи и сдачи в аренду таких средств передвижения, уже стала весьма крупным бизнесом.

Так что, берегите детей.