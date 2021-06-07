Минфин исключил запреты на расчеты в долларах

Минфин использует регуляторные стимулы для сокращения роли доллара в международных расчетах, но исключает использование запретов в этой сфере, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

"Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран - торговых партнеров происходит естественным путем, - говорится в сообщении. - Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты - это подтверждается статистикой за последние пять лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать - только экономические методы".

Ранее Минфин сообщил о решении исключить активы в долларах из Фонда национального благосостояния, причем в чрезвычайно короткий срок - в течение месяца.

В понедельник директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев, по сообщению ТАСС, допустил "директивные методы" для отказа госкомпаний от расчетов в долларах, однако позже агентство аннулировало эту новость.

По данным Банка России, доля доллара во внешней торговле России сократилась с 79,6% в 2013 году до 55,8 по итогам 2020 года, доля евро выросла с 9,1 до 27,4%, рубля - с 10,2 до 14,7%.