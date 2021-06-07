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07.06.2021 16:57
Рубрика: Культура

Начались съемки первого сериала "Квартета И"

Текст: Сусанна Альперина
В Москве начались съемки комедии "В Бореньке чего-то нет" - первого сериала "Квартета И". Он основан на популярном одноименном спектакле, который идет с аншлагом уже четыре года. Это первый совместный проект "Квартета И" и видеосервиса Start. "РГ" писала о том, что такой сериал готовится и что контракт между сторонами подписан в январе 2021 года.
Фото: Видеосервис START Фото: Видеосервис START
Фото: Видеосервис START

В основе сюжета - классическая история творческого кризиса, творца. Создатели даже осмеливаются говорить, что она отсылает к фильму Феллини "Восемь с половиной". Действие разворачивается на киностудии, во время "шапки" (так в кино называют банкет после окончания съемок) нового фильма успешного режиссера. Именно в этот вечер члены съемочной группы выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом.

Фото: kinopoisk.ru
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Максим Виторган исполняет главную роль. Ростислав Хаит играет директора картины Бориса Наумовича (отсюда и Боренька), Леонид Барац и Александр Демидов - сценаристов Кирилла и Гришу, которым никак не удается поделить одну женщину, а Камиль Ларин - актера Олега, который спасает фильм, заменив ушедшего в запой артиста Колмыкова (Павел Майков). Также в сериале снимаются Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Анастасия Уколова, Михаил Полицеймако и другие.

Режиссер проекта - молодой постановщик Никита Власов ("Болванка"). Он обещает, что у сериала будет "данелиевское" настроение - комедия через драму.

Леонид Барац - актер и сценарист говорит о том, что в сериале появятся новые персонажи, которых нет в картине. "Также мы меняем подачу - в театре мы все-таки играем "на последний ряд", здесь мы опускаем градус, чтобы все было естественно. В кино все безусловно, вот мы и убираем часть приемов, наработанных за четыре года в театре", - говорит Барац.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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