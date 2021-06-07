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07.06.2021 18:25
Рубрика: В мире

Восток - дело правое

Политолог Александр Рар - об итогах выборов в немецкой земле Саксония-Анхальт и будущих - в бундестаг
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Германия бурно обсуждает итоги выборов в восточной земле Саксония-Анхальт, которые преподнесли немало сюрпризов. Главный из них - успех правящего ХДС. Хотя христианским демократам и так прочили первое место, никто не предполагал, что они уйдут в большой отрыв от конкурентов с 37 процентами голосов.
Премьер Саксонии-Анхальта Райнер Хазелофф и сам не ожидал, что ХДС всех обойдет с таким отрывом. Фото: REUTERS Премьер Саксонии-Анхальта Райнер Хазелофф и сам не ожидал, что ХДС всех обойдет с таким отрывом. Фото: REUTERS
Премьер Саксонии-Анхальта Райнер Хазелофф и сам не ожидал, что ХДС всех обойдет с таким отрывом. Фото: REUTERS

Следом за ХДС идет "Альтернатива для Германии" (20,8 процента), которая вопреки прогнозам оказалась далека от того, чтобы стать первой политической силой в регионе, но прочно закрепилась на втором месте как безусловный лидер оппозиции. А вот результаты социал-демократов и левых, продолжающих терять голоса, выглядят плачевно. Почему левая идея терпит поражение на территории бывшей ГДР, а избиратели в земле "рабочих и крестьян" бегут в правый лагерь? Как выборы в Саксонии-Анхальте влияют на политический ландшафт Германии перед осенними выборами в бундестаг? Об этом "РГ" рассказал немецкий политолог Александр Рар:

Фото: Reuters
Партия Меркель победила на выборах в земле Саксония-Анхальт

- С одной стороны, это были земельные выборы со своей спецификой, отражающей положение дел именно в восточных землях Германии - если не во всех, то во многих. С другой стороны, они демонстрируют некие общие для страны тренды. На мой взгляд, христианские демократы одержали приличную победу благодаря тому, что ситуация с пандемией в целом улучшается. Прививки действуют, карантин начинает ослабевать, люди глотнули воздух свободы. Это идет на пользу партии Меркель, которая вновь приподнимается. Христианские демократы чувствуют, что они опять в фаворе. Кампания в Саксонии-Анхальте была последней перед главными выборами в бундестаг в сентябре. В этом смысле победителем стал не только премьер этой земли Райнер Хазелофф, но и председатель ХДС, возглавляющий список партии на федеральном уровне Армин Лашет. Думаю, у него теперь больше шансов занять кресло канцлера, чем у кандидата от "зеленых" Анналены Бербок. Тем интереснее будет гонка на финише, когда все политические силы постараются выложиться по полной.

Во многих восточных землях "Альтернатива для Германии" становится настоящей народной партией

Результат "Альтернативы для Германии" либеральные немецкие СМИ преподносят чуть ли не как "провал". Очевидно, что пресса играет в свою игру, стремясь потопить АдГ. Но мы видим, что за "Альтернативу" проголосовал фактически каждый пятый житель Саксонии-Анхальта. Она набрала больше голосов, чем все остальные партии вместе взятые (кроме ХДС). Очевидно, что ее поддержали в том числе противники мер правительства по борьбе с "короной". Во многих восточных землях "Альтернатива" становится настоящей народной партией. Думаю, на выборах в бундестаг она может получить 10-15 процентов или даже чуть больше. Многое зависит от того, какие еще всплывут скандалы, будут ли усиливаться протестные настроения.

Между тем левая, социал-демократическая идея оказалась в провале. Историческое поражение СДПГ, навсегда потерявшей статус "народной партии", продолжается. На федеральном уровне у нее совершенно позорный рейтинг - 13 процентов. В земле Саксония-Анхальт социал-демократы получили около восьми - это еще меньше, чем пять лет назад. Да, в отдельных регионах они все еще сильны, например, в таких городах, как Бремен и Гамбург, да и в том же Берлине, где нет зажиточных граждан. Но в целом СДПГ никак не может мобилизовать повестку, она разобрана другими партиями, в том числе "зелеными" (другое дело, что на востоке Германии их в основном не любят, и в ландтаг Саксонии-Анхальта "зеленые" прошли с трудом).

Явка на выборы в земле Саксония-Анхальт оказалась ниже, чем 5 лет назад

Ну а у левых (фактически преемников Социалистической единой партии Германии. - Прим. "РГ") вообще все грустно. В землях бывшей ГДР они перестали играть роль народной партии, запутались в своей программе, перемешав ее с лозунгами тех же "зеленых". Кроме того, во внешней политике левые сделали ставку на трансатлантическое партнерство и поддержку НАТО, хотя могли бы играть на пророссийских чувствах восточногерманских избирателей.

Зато "Альтернатива" выступает за связи с Россией, а во внутренней повестке использует социальные лозунги. Все это приводит к тому, что традиционный электорат левых - рабочий класс, незажиточные, малоимущие жители "новых земель" - уходит к АдГ.

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