Правила дорожного движения предложено сделать законом

Правила дорожного движения должны стать законом, а не утверждаться постановлением правительства. Инвалиды должны получить право бесплатной парковки на любых местах, а не только на тех, которые выделены для них специально. Для скрывшихся с места аварии помимо лишения прав должно быть предусмотрено альтернативное наказание в виде штрафа, а то и предупреждения. Эти предложения в виде законопроектов будут продвигаться в Госдуме следующего созыва.

На итоговом заседании "автомобильной" рабочей группы Экспертного совета Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов озвучены идеи, которые будут продвигаться, когда Госдума возобновит работу.

Как сообщил на заседании глава комитета Ярослав Нилов, Правила дорожного движения должны быть не нормативным актом, а законом. По его мнению, как показывает практика, сейчас изменения в правила затягиваются, в результате они безнадежно устаревают и не отвечают современным вызовам и требованиям. При рассмотрении его депутатами учитывалась бы также специфика регионов.

Депутат еще раз подчеркнул, что в закон необходимые изменения вносились бы быстрее, чем это делается при изменении документа, утвержденного постановлением правительства.

Именно необходимость оперативного внесения изменений в правила была главным аргументом МВД против того, чтобы сделать их законом. Однако, как показывают последние события, похоже, исправить закон, если это понадобится, легче и быстрее, чем правила. Ведь правила теперь стали неприкасаемыми. В них нельзя вносить изменения, а можно только полностью переиздать документ целиком.

Законопроект о том, чтобы правила сделать законом, уже внесен в Госдуму.

Эксперты также озвучили необходимость разрешить парковать машины инвалидов или тех, кто их перевозит, бесплатно на любых парковочных местах. А не только на тех, которые обозначены знаком "Инвалид". Сейчас, если инвалид не нашел свободного места под таким знаком и припарковался на свободном, но платном, он должен платить. В то же время, например, в столице, многодетные вовсе освобождены от оплаты парковки. Эксперты считают, что на стоянках места для инвалидов должны быть выделены. Но если они заняты, то инвалиды должны иметь право бесплатно парковаться и на других свободных местах.

Кстати, в довесок к этому предложению представитель мотосообщества Андрей Иванов предложил ввести понятие "временный инвалид". Для людей, которые инвалидами не являются, но получили травму, из-за которой могут перемещаться только в инвалидной коляске или на костылях, но при этом пользуются автомобилем. Идея была поддержана.

Также предложено предусмотреть для тех, кто скрылся с места ДТП, альтернативное наказание в виде штрафа или предупреждения. Сейчас за это нарушение предусмотрено только лишение прав.

Проблема заключается в том, что не всегда человек специально скрывается. Бывает, он не заметил аварии, если буквально слегка чиркнул по зеркалу или бамперу другого автомобиля. Но оставшуюся тонкую царапину ему предъявляют как серьезный ущерб и из-за нее лишают прав.

Сейчас даже новый способ мошенничества начал формироваться: ночью злоумышленники царапают машину, потом имитируют ДТП. А видеозапись "аварии" продают попавшимся на удочку за большие деньги.