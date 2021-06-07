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07.06.2021 22:50
Рубрика: Экономика

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Производители электронных компонентов получат льготные кредиты
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Минпромторг предлагает выдавать льготные займы производителям электронных автокомпонентов, в том числе чипов, с дефицитом которых столкнулись многие автоконцерны.

Бизнес сможет рассчитывать на кредиты от 50 млн руб. по ставке 1% годовых на срок до 60 месяцев. По словам главы минпромторга Дениса Мантурова, кредит может покрывать до 40% бюджета проекта.

Фото: Раиса Ибрагимова/ТАСС
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После реализации проекта инвестор сможет получить субсидию минпромторга, чтобы погасить займ. Для этого придется доказать, что созданное на кредитные средства оборудование было введено в строй. Второй обязательный пункт - отгрузка локализованной продукции как минимум двум не связанным друг с другом заказчикам.

Мантуров добавил, что федеральная поддержка станет "финансовым рычагом" для запуска проектов и позволит перенести производства в Россию, отказавшись от прямого импорта деталей.

Ранее АвтоВАЗ приостановил работу трех сборочных линий из-за нехватки автокомпонентов. Речь идет, в частности, об электронных блоках, содержащих в своем составе чипы, которые закупаются за рубежом.

С проблемой дефицита полупроводников и других автокомпонентов столкнулись многие автопроизводители. Так, General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor были вынуждены приостановить работу некоторых заводов или снизить объемы производства.

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