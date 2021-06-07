Новости

Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 20:55
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 20:52
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 20:50
Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию 20:42
За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:35
Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня 20:22
После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов 20:00
На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в расщелину альпиниста 19:54
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом 19:42
На пляжах Южной Кореи для поиска зараженных COVID задействовали дроны 19:24
Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае до 6 процентов 19:02
Сессия Парламентского собрания Союза РФ и Беларуси пройдет 16 июня 18:50
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала долю наследства 18:49
Зеленский созвонится с Байденом 18:47
Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК Башкирии 18:38
Одна из школ в Ростове набрала 19 первых классов 18:37
Врачи назвали самые опасные игрушки 18:30
В Кузьминках просят Толстого помочь с переносом наружной системы теплоснабжения под землю 18:28
Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики 18:11
Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет 18:07
Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года 18:01
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион 17:59
В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида" 17:55
В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление 17:50
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 20:42
Рубрика: Власть

Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию

Текст: Галина Мисливская

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии по научно-технологическому развитию РФ, создаваемой при кабмине. В нее вошли 47 человек.

Фото: Сергей Ильин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Путин обсудил с Шугаевым экспорт российской военной техники

Председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В комиссию также включены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта Виталий Савельев, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент Российской академии наук Александр Сергеев, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, представители обеих палат парламента, руководства госкорпораций, губернаторы и ректоры вузов.

Напомним, указ о создании комиссии был опубликован в марте этого года. Она должна будет ежегодно до 1 сентября представлять в президентский Совет по науке и образованию информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения. Проекты и программы, принятые по решению комиссии, реализуются правительством в приоритетном порядке.

Власть Работа власти Президент

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной
Владимир Путин расширил меры поддержки семей с детьми
КС разъяснил правила оплаты тепловой энергии