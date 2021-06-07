Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении состава комиссии по научно-технологическому развитию РФ, создаваемой при кабмине. В нее вошли 47 человек.

Председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В комиссию также включены министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр транспорта Виталий Савельев, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, президент Российской академии наук Александр Сергеев, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, представители обеих палат парламента, руководства госкорпораций, губернаторы и ректоры вузов.

Напомним, указ о создании комиссии был опубликован в марте этого года. Она должна будет ежегодно до 1 сентября представлять в президентский Совет по науке и образованию информацию о реализации основных направлений государственной научно-технической политики, важнейших инновационных проектов государственного значения. Проекты и программы, принятые по решению комиссии, реализуются правительством в приоритетном порядке.