Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК Башкирии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым утвердил передачу контрольного пакета акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК) в собственность Башкирии.

"В целях развития химической промышленности постановляю принять предложения правительства РФ и главы Республики Башкортостан о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)", - говорится в документе.

Согласно указу, в доверительное управление уфимского АО "Региональный фонд" из федеральной собственности перейдет также 11,7% обыкновенных акций БСК. Кроме того, предприятие внесено в перечень стратегических. Передача акций должна быть осуществлена в течение трех месяцев.