На Алтае снова покалечился ребенок

Новости

Еще 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус 20:55
Байден пригласил Зеленского в Вашингтон 20:52
В Екатеринбурге рабочий выпал из строительной люльки из-за ветра 20:50
Путин утвердил состав комиссии по научно-технологическому развитию 20:42
За сутки 5 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:35
Марокко откроет воздушные границы для россиян с 15 июня 20:22
После ДТП на Невском СК проводит обыски в фирме проката электросамокатов 20:00
На Эльбрусе начали поиски сорвавшегося в расщелину альпиниста 19:54
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом 19:42
На пляжах Южной Кореи для поиска зараженных COVID задействовали дроны 19:24
Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае до 6 процентов 19:02
Сессия Парламентского собрания Союза РФ и Беларуси пройдет 16 июня 18:50
Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала долю наследства 18:49
Зеленский созвонится с Байденом 18:47
Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК Башкирии 18:38
Одна из школ в Ростове набрала 19 первых классов 18:37
Врачи назвали самые опасные игрушки 18:30
В Кузьминках просят Толстого помочь с переносом наружной системы теплоснабжения под землю 18:28
Северный флот начал учения по охране морских рубежей Арктики 18:11
Новгородскому музею-заповеднику передадут шесть кладов древних монет 18:07
Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года 18:01
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион 17:59
В районе Керчи ливень подтопил федеральную трассу "Таврида" 17:55
В Рязани главу секты арестовали за психологическое давление 17:50
Рогозин рассказал, чем сейчас занимаются российские космонавты на МКС 17:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Что смотреть по ТВ и в Сети с 7 по 13 июня
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
"Почта России" предлагает скидку на подписку
"Почта России" предлагает скидку на подписку
07.06.2021 19:56
Рубрика: Происшествия

Те же грабли

На Алтае снова покалечился ребенок
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
В алтайском крае - очередное ЧП, связанное с детскими аттракционами. В парке развлечений "Мандарин" в Новоалтайске 12-летняя девочка, катаясь на карусели, на высокой скорости врезалась ногами в кабинку администратора. К счастью, госпитализации не потребовалось. Работа аттракциона приостановлена.

Новоалтайская прокуратура нашла нарушения требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, решается вопрос о привлечении виновной предпринимательницы к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
В Петербурге сотрудника парка сбил работающий аттракцион

Тем временем появляются новые подробности и обстоятельства дела, связанного с тяжелыми травмами, которые получили в Барнауле после падения с надувного батута трех- и четырехлетняя девочки. Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального минздрава, одну из пострадавших перевели в краевой клинический центр охраны материнства и детства, другая остается в реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Состояние обеих стабильно тяжелое.

По данным Уполномоченного по правам детей в Алтайском крае Ольги Казанцевой, в регионе около 60 батутов, при этом ни один из них не зарегистрирован, а в отношении некоторых еще предстоит установить владельцев. Столь нелепая ситуация связана с тем, что по закону на батуты действует отсрочка на регистрацию до октября 2022 года. Казанцева считает, что данный мораторий необходимо снимать, а в КоАП пора вносить статью за подобные нарушения.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край ЧП на аттракционах

Главное сегодня

Россия запретила въезд девяти гражданам Канады
МВД утвердило порядок доставления нетрезвых граждан в медвытрезвители
Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
Госсекретарь США признал завершение "Северного потока-2" свершившимся фактом
В Крыму оценили сообщения о протечке дамбы на границе с Украиной
В МВД рассказали о распространенных видах мошенничества
В регионах потребовали провести проверку аттракционов