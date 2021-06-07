На Алтае снова покалечился ребенок

В алтайском крае - очередное ЧП, связанное с детскими аттракционами. В парке развлечений "Мандарин" в Новоалтайске 12-летняя девочка, катаясь на карусели, на высокой скорости врезалась ногами в кабинку администратора. К счастью, госпитализации не потребовалось. Работа аттракциона приостановлена.

Новоалтайская прокуратура нашла нарушения требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, решается вопрос о привлечении виновной предпринимательницы к административной ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов).

Тем временем появляются новые подробности и обстоятельства дела, связанного с тяжелыми травмами, которые получили в Барнауле после падения с надувного батута трех- и четырехлетняя девочки. Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального минздрава, одну из пострадавших перевели в краевой клинический центр охраны материнства и детства, другая остается в реанимации краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. Состояние обеих стабильно тяжелое.

По данным Уполномоченного по правам детей в Алтайском крае Ольги Казанцевой, в регионе около 60 батутов, при этом ни один из них не зарегистрирован, а в отношении некоторых еще предстоит установить владельцев. Столь нелепая ситуация связана с тем, что по закону на батуты действует отсрочка на регистрацию до октября 2022 года. Казанцева считает, что данный мораторий необходимо снимать, а в КоАП пора вносить статью за подобные нарушения.