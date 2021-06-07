Спасатели на Эльбрусе вытащили упавшего в расщелину альпиниста

Отряд спасателей, который вышел на Эльбрус после просьбы о помощи, сумел найти и достать живым сорвавшегося в расщелину альпиниста. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, мужчина получил множественные ушибы тела, но его жизни ничего не угрожает.

- Спасатели эвакуировали альпиниста 1984 года рождения из города Липецка. С различными ушибами тела он доставлен на поляну "Азау", где его передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

На видеозаписи, которую опубликовали в официальном аккаунте Instagram ГУ МЧС по КБР видно, что мужчина провалился глубоко в расщелину и с трудом удерживался в ней. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к нему на тросах и смогли вытащить наружу, после чего погрузили на носилки и спустили вниз.

Как сообщалось ранее, 7 июня около 17.00 поступил сигнал о том, что на Эльбрусе на высоте 4900 метров альпинист сорвался в расщелину.