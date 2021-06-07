В Дагестане осудили экс-руководителя бюро медико-социальной экспертизы

Сегодня Советский районный суд Махачкалы приговорил по разным пунктам статьи УК РФ "Дача взятки должностному лицу, в значительном, крупном и особо крупном размерах, лично или группой лиц" бывшего руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева.

В пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили "РГ", что Суд признал Махачева виновным и приговорил по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в размере 4,5 миллиона рублей, с лишением права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет.

"РГ" писала о том, что экс-руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Магомед Махачев был объявлен в международный розыск за совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Создание преступного сообщества с использованием служебного положения", "Получение взятки организованной группой" и "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, нанеся ущерб Пенсионному фонду России на 24 млн рублей.