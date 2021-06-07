Александр Петров и Данила Козловский рассказали о работе в фильме "Надвое"

Сейчас съемки картины на "экваторе" - отснята половина материала. Группа отпраздновала это событие. А впереди - съемки в скоростном поезде "Сапсан", петербургские белые ночи, прогулки героев по знаменитым улицам города.

"Надвое" - это современная история о двух друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В Северной столице герои Костя и Саня знакомятся с двумя девушками. В главных женских ролях в фильме Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Петров и Козловский рассказали о будущем фильме следующее:

"Когда Валерий Петрович прислал мне сценарий, мы договорились, что я прочитаю хотя бы одну серию из-за нехватки времени. Я сел и не смог оторваться - прочитал весь до конца. Это бомба! Таких сценариев я в принципе не видел еще. Это что-то новое для меня. Как Валерий Петрович предвидел наш тандем с Данилой - я не знаю. Мы ведь могли и не сойтись на съемочной площадке. Было бы проще пригласить актеров - реальных друзей, которые знают друг друга близко не первый год. Но такое решение вызвало огромный интерес у зрителей, да и весь актерский состав фильма просто потрясающий, получаешь огромное удовольствие от работы", - говорит Александр Петров.

Фото: Предоставлено телеканалом "Россия 1"

"Надвое" - для меня чрезвычайно интересная история и в первую очередь актерски. На площадке потрясающая атмосфера, очень хорошо с Саней работать, с прекрасным, грандиозным Валерием Петровичем и замечательным оператором Сергеем Козловым. Такой сценарий - чистая радость для артистов. Как говорит моя мама, у нас с партнерами есть уникальная возможность "вышивать" в кадре, не говоря о том, что по своей актуальности эта история основана на событиях из жизни миллиардов людей. В общем, профессионально я счастлив!", - делится впечатлениями Данила Козловский.

Продюсеры картины - Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Премьера сериала состоится на онлайн-сервисе more.tv в линейке more originals, а на телевидении проект "Надвое" будет показан в эфире канала "Россия 1".