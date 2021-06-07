Лауреат конкурса королевы Елизаветы рассказал "РГ" о своей победе

Пианист Сергей Редькин - лауреат многих международных конкурсов, в том числе XV Конкурса Чайковского, блестящее выступление на котором запомнилось многим. В этом году он завоевал вторую премию на только что завершившемся Конкурсе королевы Елизаветы в Брюсселе, самом престижном европейском музыкальном состязании. Среди членов жюри в Брюсселе в этом году были и выдающиеся российские пианисты Элисо Вирсаладзе и Алексей Володин. Сергей Редькин рассказал "РГ" о прошедшем конкурсе, о своем успехе и том, как развивается его карьера в это непростое для музыкантов время.

После успеха на конкурсе Чайковского снова решили испытать себя на прочность?

Сергей Редькин: Я не планировал идти еще на какой-то конкурс после конкурса Чайковского. Все получилось случайно. Я учился с 2017 года до 2020 в Шапель Музикаль (Chapelle Musicale) - небольшом учебном заведении в Ватерлоо, известном тем, что его тоже учредила королева Елизавета и именно там проходит подготовка к финалу конкурса в Брюсселе. Сегодня эти институции фактически не связаны, но до сих пор там предоставляют классы для разучивания новых пьес. Для студентов, обучающихся здесь, это само собой разумеется, чтобы пойти на этот конкурс, являющийся национальным событием в Бельгии. Поэтому, когда во время одного из разговоров в компании коллег-музыкантов мне сказали: "Ты же пойдешь на "Елизавету"?", - я подумал, а почему бы и нет? Я всегда чувствовал, что этот конкурс для меня.

Почему?

Сергей Редькин: Во-первых, я очень быстро учу музыку, выучить новую пьесу за неделю доставляет мне лишь удовольствие. Меня не пугает современная музыка, а здесь довольно большой упор сделан на современный репертуар - Этюд Лигети на первом туре и два обязательных произведения в полуфинале и в финале. У каждого конкурса существует свой неписаный формат и образ победителя. Если на Чайковском это, скажем, такой Илюша Муромец, который придет и сыграет Концерт Чайковского так, что у всех дух перехватит, то здесь, как мне кажется, чаще побеждают интроверты и пианисты с более рациональным подходом - это как раз по мне.

Это вас так петербургская школа подготовила к Брюсселю?

Сергей Редькин: Да, мне кажется, для моей индивидуальности, моего стиля петербургская школа подходила намного больше, чем московская. Между ними сложно провести границу, но это слышно. Петербургская школа меньше заботиться о том, чтобы впечатлить во что бы то ни стало. В Москве у всех молодых музыкантов очень важная задача сыграть так, чтобы человек в зале сказал "ух ты!". В Петербурге вообще на это не обращают внимания, даже фыркнут при подобной попытке. Это связано и с конкуренцией, потому что разница не только в школе, но и среде, а в Москве сумасшедшая конкуренция и всем нужно выделиться, стать заметными, обращать на себя внимание более агрессивно. В Москву едут ребята из всей страны, в Петербург - максимум из Петрозаводска, поэтому, если человек играющий, он обратит на себя внимание без труда. У нас можно спокойно заниматься творчеством, искать тонкие глубокие вещи.

Вам очень повезло и с педагогом Александром Сандлером?

Сергей Редькин: Мне с педагогами везло всю жизнь, и попадание в класс к Александру Михайловичу было большой удачей. Он меня очень многому научил, даже сейчас на "Елизавете" мы были с ним на связи. Без его помощи результат был бы совсем другой. Мне было важно сделать это с Четвертой балладой Шопена, я ее много лет играю, в моих нотах - пометки пианистов Николая Петрова, Дмитрия Башкирова, Анджея Ясинского, Александра Сандлера, и Фу Цонга.

После конкурса Чайковского конкурсные стрессы уже не страшны?

Сергей Редькин: Не могу сказать, что я - суперопытный конкурсный боец. Это был мой шестой конкурс. На Чайковском стресс был максимальным, на всех турах у меня тряслись руки, что было беспрецедентным для меня, все было тогда ново, необычно, страшно, я совершенно не понимал, как это остановить. Здесь не было никакого тремора. Конечно, я волновался, потому что играл в пустом зале и шла трансляция, но собраться все же смог.

А почему вы отправились в Ватерлоо совершенствовать свое поствузовское мастерство?

Сергей Редькин: Моя девушка, а теперь жена Виктория Василенко, болгарская пианистка, поступила туда в 2016 году, и я приезжал просто к ней в гости. Однажды за чашкой кофе я вдруг сказал, а почему бы и мне сюда не поступить? Мы сможем спокойно жить вместе. Аспирантуру в Петербургской консерватории я уже закончил и меня ничто не сдерживало. Половина причин была логистической, другая же половина заключалась в великолепных условиях для работы и подготовки новых программ. Здесь у каждого студента есть своя студия с роялем в комнате, заниматься можно в любое время суток, здесь прекрасная звукоизоляция, к тому же потрясающая природа вокруг, олени гуляют в лесу - место, идеально созданное для того, чтобы спокойно жить и заниматься. Поскольку сезоны после конкурса Чайковского у меня были достаточно нагруженными очень ответственными концертами, подготовку ко многим из них я провел именно здесь в расслабленной атмосфере, оттачивая новый репертуар.

Сказочная история получается, в которой love story так плотно сплетена с профессиональным ростом. Музыка играет роль доброго ангела?

Сергей Редькин: Да, получается, что она меня ведет. А познакомились мы с Викторией Василенко на Фортепианной академии на озере Комо. После учебы в Болгарии она несколько лет училась у Дмитрия Александровича Башкирова в Высшей школе королевы Софии в Мадриде, после чего он порекомендовал ее в эту академию, где был приглашенным профессором.

А во время локдауна вы, значит, готовились к конкурсу?

Сергей Редькин: Я улетел в конце марта из Петербурга в Болгарию, когда все начало закрываться, успев купить билет буквально на последний рейс из Петербурга в Софию. Там все было достаточно спокойно, не было первой волны как таковой. А в июле возобновились концерты с небольшим количеством публики. Я все время что-то играл учил новые произведения - два концерта Моцарта, симфонию Бетховена-Листа, Третий концерт Чайковского в трехчастной версии. Фестивали в Германии были, я успел съездить даже на внезапный мастер-класс маэстро Баренбойма в Берлине. Для меня 2020 год прошел на удивление интересно и был наполнен событиями. А вообще конкурс королевы Елизаветы - самый долгий в истории человечества, подготовка к нему проходила почти два года. Я отправил заявку на этот конкурс осенью 2019.

Как прошел конкурс, учитывая, что в Бельгии фиксировалась не самая благополучная эпидемиологическая обстановка?

Сергей Редькин: Не было уверенности, что конкурс вообще проведут, когда его впервые перенесли. Но в итоге они справились, смогли устроить жюри в зале, что было определяющим для меня моментом. Я говорил своим друзьям здесь, что если жюри будет слушать нас онлайн, я снимаюсь с конкурса: умение играть в зале и играть в микрофон - разные виды искусства. Я признателен организаторам, что сделали все возможное, чтобы организовать санитарную систему так, чтобы она минимально мешала в подготовке между турами. Здорово, что все состоялось. Хотя из-за ковидных ограничений количество полуфиналистов сократили вдвое - с 24 до 12. Была сумасшедшая лотерея, в которой каждая мелочь имела колоссальное значение. Это был психологически самый сложный тур. Дальше уже как-то по накатанной. Я, конечно, поразился, услышав первый тур, технический уровень участников был беспрецедентно высоким.

Когда появитесь с концертами в России?

Сергей Редькин: Сейчас пока я в ожидании концертных предложений. Со мной начинают связываются местные менеджеры и звукозаписывающие компании, хотят делать диски, оркестры приглашают на следующие сезоны. Постепенно все начинает обрастать новыми контактами. После гала-концертов я буду решать куда полечу - к родителям в Петербург или к жене в Софию. В суматохе награждения пока сложно планировать. Надеюсь, что будет интересно.

Справка "РГ"

Сергей Редькин родился в 1991 году в Красноярске. Окончил Петербургскую консерваторию по двум специальностям: "фортепиано" (класс профессора А. Сандлера) и "композиция" (класс профессора А. Мнацаканяна), аспирантуру. Лауреат XV конкурса Чайковского, конкурсов имени И. Падеревского в Польше, Май Линд в Финляндии и С. Прокофьева в Петербурге. Гастролирует по России и за рубежом - в Германии, Австрии, Франции, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Португалии, Монако, Польше, Израиле, США и Мексике.