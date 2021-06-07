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07.06.2021 21:30
Рубрика: Экономика

В долгу не оставят

Суды начали защищать граждан от приписанных аферистами кредитов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8475)
Знаковое решение принял суд в Вологодской области: он освободил женщину от кредита, который кто-то взял в режиме онлайн на ее имя. Деньги потратил сам, а за долгом пришли к ней.

Сегодня в зоне риска находится буквально каждый. Кто знает, в каких руках оказались наши паспортные данные и кто благодаря им прямо сейчас оформляет кредит на наше имя.

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"К сожалению, вместе с развитием сервисов по предоставлению банковских услуг развиваются и мошенники, которые придумывают все новые и новые способы, как забрать у людей последние деньги", - подчеркивает почетный адвокат России Никита Филиппов.

Страшилка: кто-то возьмет ваши паспортные данные и припишет вам золотые горы, чтобы он на них гулял, а вы за них расплачивались, - вовсе не страшилка. Это наша суровая реальность. Тем важнее новости судебной практики о том, как же защитить в суде свое честное финансовое имя.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, финансисты требовали с женщины более 25 тысяч рублей. "Истец утверждал, что в марте 2018 года Галина на сайте срочных займов заполнила заявление с указанием необходимых данных, - рассказывают в пресс-службе. - На ее номер телефона были направлены индивидуальные условия займа, с которыми она согласилась, отправив в подтверждение код. Галина в судебном заседании пояснила, что договор займа не оформляла, место рождения и адрес в нем указаны неверно, и тот номер телефона ей никогда не принадлежал. Она не знает, как пользоваться интернетом, электронной почты у нее нет".

Мировой судья, изучив дело, согласился с тем, что несоответствие введенных данных с реальным паспортом не может быть обосновано технической ошибкой. Иными словами, кредит был оформлен на женщину по поддельным документам, которые даже не являются точной копией реальных.

Фото: iStock
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Между тем в соответствии с законом микрофинансовая организация даже при выдаче кредитов дистанционным способом обязана достоверно установить личность заемщика всеми законными методами. В данном случае, по мнению суда, кредитор этого не сделал. Полное несоответствие места рождения, указанного на странице паспорта с фотографией, не может быть обосновано технической ошибкой. Поэтому долг с женщины сняли.

Это принципиальный момент: банк или микрофинансовая организация обязаны убедиться, что кредит берет именно тот самый человек.

"На наш взгляд, решение мирового судьи судебного участка N 12 г. Вологды очень грамотно и обоснованно, - говорит Никита Филиппов. - Случаи мошенничества индивидуальны, и не всегда единая позиция может быть применима ко всем делам. Однако данное решение - хороший задел на будущее, благодаря которому вопрос о получении кредита конкретным лицом будет изучаться судами более детально".

В практике адвоката был случай, когда банк повесил кредит на гражданина, который обменивал валюту и для этой операции сдал копию паспорта. А ему незаметно оформили кредит. В итоге человека спасла от долга почерковедческая экспертиза. Советы юристов, как защититься от "заочных" кредитов, читайте на сайте "РГ".

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В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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