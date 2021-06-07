На Кубани мать и сожителя будут судить за убийство плачущего сына

В столице Кубани будут судить 28-летнюю женщину и ее 20-летнего сожителя. Они обвиняются в убийстве маленького сына фигурантки. Также матери ребенка предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью сына. Об этом сообщает пресс-служба СКР по региону.

Как выяснилось, сожители с годовалым сыном женщины временно проживали в доме по улице Кривой станицы Удобной Отрадненского района.

Как ранее писала "РГ", инцидент произошел в прошлом году. Фигурантка находилась дома с сыном, когда тот стал плакать. Чтобы его успокоить, она два раза ударила мальчика рукой по голове и ногой в область правой голени.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани, обвиняемая причинила сыну закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей правой голени с последующим формированием ложного сустава, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Также ребенок долго плакал, когда сожители отдыхали. Мужчина ударил его по голове металлической кухонной толкушкой, а мать туда же нанесла удар деревянной палкой. Мальчик прекратил плакать, и обвиняемые занялись своими делами, а поздно ночью заметили, что он не подает признаков жизни и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть малыша из-за черепно-мозговой травмы.

Сожители не рассказали правоохранителям об их истязаниях над ребенком, но следователи быстро раскрыли причины, которые привели к гибели малыша. Фигурантов арестовали. Уголовное дело направили в суд. Им грозит от восьми до десяти лет или пожизненное лишение свободы.