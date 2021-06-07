Пострадавшую в пыльной буре в Астрахани девочку перевели в Москву

Девочку из поселка Оранжереи Астраханской области, на которую упал тополь во время песчаной бури, бушевавшей в регионе 19 мая, перевезли в клинику доктора Рошаля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя детской больницы Астрахани, где проходила лечение 11-летняя пострадавшая, девочка благополучно перенесла транспортировку.

Как писала ранее "РГ", ребенок находился в коме десять дней, все это время астраханские врачи держали связь со специалистами московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В результате пыльной бури и ураганного ветра до 20 метров в секунду пострадал также 18-летний молодой человек, на которого обрушилась часть кирпичной кладки балкона многоэтажки, в удовлетворительном состоянии он выписан из больницы.