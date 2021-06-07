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07.06.2021 22:42
Рубрика: Экономика

Ростуризм и Росавиация напомнили о рисках полета на грузопассажирских рейсах

Текст: Евгений Гайва
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Туристы и турбизнес рискуют, организуя турпоездки на грузопассажирских рейсах, заявили в Ростуризме и Росавиации. В частности, речь идет о поездках на Кипр и в Тунис.

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images
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"Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей", - говорится в совместном заявлении двух ведомств.

Ростуризм и Росавиация рекомендовали туристами и турбизнесу воздержаться от поездок на отдых на таких рейсах.

Как отмечено, сейчас с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По таким направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями, напомнили в Ростуризме и Росавиации.

Ранее Росавиация предупредила авиакомпании о запрете перевозить организованных туристов на грузопассажирский рейсах. В ведомстве указали на возможность ввести ограничения в случае выявления фактов продажи авиакомпаниями билетов на грузопассажирские рейсы в составе турпакетов.

Как полагают эксперты "РГ", ограничения могут быть введены.

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