Ростуризм и Росавиация напомнили о рисках полета на грузопассажирских рейсах

Туристы и турбизнес рискуют, организуя турпоездки на грузопассажирских рейсах, заявили в Ростуризме и Росавиации. В частности, речь идет о поездках на Кипр и в Тунис.

"Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей", - говорится в совместном заявлении двух ведомств.

Ростуризм и Росавиация рекомендовали туристами и турбизнесу воздержаться от поездок на отдых на таких рейсах.

Как отмечено, сейчас с целым рядом стран, включая Кипр и Тунис, регулярное авиасообщение не возобновлено. По таким направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями, напомнили в Ростуризме и Росавиации.

Ранее Росавиация предупредила авиакомпании о запрете перевозить организованных туристов на грузопассажирский рейсах. В ведомстве указали на возможность ввести ограничения в случае выявления фактов продажи авиакомпаниями билетов на грузопассажирские рейсы в составе турпакетов.

Как полагают эксперты "РГ", ограничения могут быть введены.