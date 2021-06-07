Соглашение РФ и Нидерландов по налогам перестанет действовать с 2022 года

Минфин сообщил о завершении процедур, необходимых для денонсации налогового соглашения с Нидерландами с 1 января 2022 года.

МИД официально уведомил Нидерландскую сторону о денонсации соглашения нотой от 7 июня. Крайним сроком для завершения всех процедур с тем, чтобы соглашение перестало действовать с начала следующего года, было 30 июня.

Правительство пошло на денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложения в связи с отказом Нидерландов пересмотреть его на российских условиях: повышение ставки до 15% с рядом исключений. Аналогичные условия российской стороны ранее приняли Кипр, Люксембург и Мальта.

Как пояснял Минфин России, пока еще действующее соглашение позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%. В России ставка кратно выше - для юрлиц 15% по дивидендам и 20% по процентам, для физлиц-нерезидентов - 15%. Эти ставки будут применяться к выводимым из России в Нидерланды доходам с 1 января 2022 года, использование Нидерландов в качестве "транзитной" юрисдикции станет невыгодным.