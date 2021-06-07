Tesla не будет выпускать самую "дальнобойную" Model S

Илон Маск на своей странице в Twitter объявил о том, что Tesla отказалась от выпуска "дальнобойной" Model S Plaid Plus..

"Plaid Plus отменяется. В ней нет необходимости, поскольку Plaid просто великолепен", - написал глава Tesla.

Как рассказал Илон Маск, запуск Model S Plaid состоится уже на этой неделе. Он отмечает, что электрокар от 0 до 60 миль в час (до 96,5 км/ч) разгоняется менее чем за 2 секунды. Model S Plaid является самым быстрым серийным электромобилем в мире.

Изначально выход Model S Plaid Plus перенесли с конца 2021 года на 2022 год. Но теперь оказалось, что в такой модели нет необходимости. Она должна была стать самым дорогим электрокаром марки.

Model S Plaid Plus, представленная в 2020 году, отличалась стоимостью в 150 000 долларов (около 10 900 000 рублей), запасом хода в 837 км и мощностью 1115 л. с.

Что касается Model S Plaid, то модернизированный вариант электромобиля заменит Model S, которая производится с 2012 года. Новый лифтбек стоит 120 000 долларов. Версия Plaid обладает пробегом до 563 км и мощностью 1034 л.с.