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07.06.2021 17:00
Рубрика: Российский автопром

Три оттенка серого: цветовая гамма Lada Vesta поредела на три цвета

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ в очередной раз скорректировал цветовую гамму Lada Vesta, из который исключили три цвета, в том числе фирменный - разработанный специально для Vesta Sport.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По информации "Лада.онлайн", теперь к заказу недоступны автомобили в цветах "Карфаген" (серо-бежевый металлик, код 247) и "Плутон" (серый, код 608).

Lada Vesta Sport лишилась фирменного серого металлика "Тайфун" (код 616), разработанного специально для "заряженной" версии модели.

Таким образом, палитра доступных цветов для Lada Vesta состоит из семи эмалей, для Vesta Sport - из пяти. За все цвета, кроме базового белого, требуется доплата в размере 12 000 рублей.

Для каждой из версий, доступных в рамках семейства модели, также предлагается двухцветная окраска кузова с чёрной крышей, за которую придётся отдать 16 000 рублей.

#Lada