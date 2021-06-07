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07.06.2021 09:37
Рубрика: Происшествия

В генконсульстве РФ рассказали о задержании помощника капитана судна "Амур"

Текст: Юрий Когалов

Власти Японии задержали на 72 часа третьего помощника капитана российского судна "Амур" Павла Добрянского. Как передает РИА Новости со ссылкой на представителей генконсульства в Саппоро, его подозревают "в непринятии необходимых действий для избежания столкновения" с японской шхуной.

Капитан судна "Амур" обратился за помощью в генконсульство РФ в Японии

"Задержан третий помощник капитана российского судна "Амур"​​​. Далее есть трое суток на официальное расследование. Сейчас он задержан по подозрению в непринятии необходимых действий, чтобы избежать столкновения. Обвинение должно быть предъявлено через 72 часа", - сообщил генконсул Сергей Марин.

По данным консула Романа Колесника, судовладелец уже нанял адвоката. "Насколько мы знаем, он завтра выедет из Саппоро в Момбецу и зарегистрируется как официальный защитник третьего помощника капитана​​​. Это японский адвокат", - отметил консул.

По его словам, Добрянский сейчас находится в следственном изоляторе в городе Момбецу​​​, состояние его здоровья нормальное. Если японская сторона в течение 72 часов предъявит обвинение, следствие будет вестись 10-20 дней, после этого либо россиянина должны будут отпустить, либо его дело передать в суд.

Как отметил Колесник, параллельно решается судьба самого судна "Амур". Гражданский суд постановил изъять документы, необходимые для осуществления плавания, по сути обездвижив судно. "Хотя официально никто не говорит, что судно арестовано. По факту оно никуда уйти не может", - обратил внимание консул РФ. По его словам, сейчас обсуждаются условия компенсации ущерба, если стороны договорятся, судно вместе с экипажем сможет покинуть Японию. Иначе состоится суд, а поскольку процесс может занять длительное время, большая часть экипажа будет отправлена на родину, и лишь несколько человек останутся для обеспечения жизнедеятельности судна.

Российское судно "Амур" во время перехода из Корсакова в Момбецу 26 мая столкнулось с японской рыболовецкой шхуной. Японское судно перевернулось, экипаж "Амура" подобрал в море японских рыбаков, как оказалось, трое из них скончались.

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