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07.06.2021 21:24
Рубрика: Транспорт

Выезд после оплаты

Иностранным перевозчикам, задолжавшим штрафы, закроют выезд
Текст: Владимир Баршев, Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 124 (8475)
Иностранные перевозчики не смогут выехать за пределы России, если не оплатили накопленные здесь штрафы. Вступили в силу поправки в Закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения".
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Теперь зарубежные транспортные компании будут проверять при прохождении таможни. Выявленные неоплаченные штрафы придется уплатить в пределах времени, отведенного на прохождение таможенного контроля. Иначе перевозчик должен будет покинуть пункт пропуска и остаться на территории России.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Ранее, 8 декабря прошлого года, вступили в силу другие поправки в этот же закон. Согласно им если при въезде в Российскую Федерацию транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику, в пункте пропуска через государственную границу выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за правонарушение, ранее совершенное на территории России с использованием этого автомобиля, дальнейшее его движение по стране допускается только после уплаты этого штрафа.

Иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, в течение трех часов с момента прибытия автомобиля в пункт пропуска через государственную границу должен уплатить задолженность по административным штрафам. В противном случае - принять меры по выезду транспортного средства с территории Российской Федерации.

Штрафы придется уплатить в пределах времени, отведенного на прохождение таможенного контроля

До вступления в силу этих поправок иностранным компаниям удавалось избегать штрафных санкций за различные нарушения на российских дорогах. Как и простым водителям-иностранцам. Но теперь, что называется, все ходы и выходы перекрыты. Нарушил - плати. Или выезд запрещен. Это, кстати, стандартная практика, распространенная в Европе. Причем в некоторых случаях страны конкурируют за сбор штрафов. Так, например, проезжая через Германию во Францию, дальнобойщики, если нарушили режим труда и отдыха, стремятся заплатить за это нарушение еще на территории Германии. Это дешевле, чем во Франции.

Как рассказал "РГ" представитель отрасли, в России в зависимости от направления на долю зарубежных перевозчиков приходится около 50% рынка всех перевозок. Больше всего зарубежных компаний-перевозчиков - из Беларуси и Польши.