Захарова: Денонсация ДОН учитывает национальные интересы России

США и их союзники проигнорировали предложения Москвы по сохранению Договора об открытом небе. В итоге России ради защиты своих интересов пришлось начать внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с отсутствием конструктивных ответов и с учетом национальных интересов президентом Российской Федерации было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН, которые планировалось закончить, если США не активизируют процесс возвращения в Договор. США не активизировали", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что еще в 2018 году США перестали предоставлять России разрешение на отход от американских правил воздушного движения и норм авиационной безопасности, установили ограничения на наблюдательные полеты над рядом территорий. В ответ Россия обязала американскую сторону согласовывать ночевки на некоторых аэродромах дозаправки, а также прекратила выполнять ряд односторонних мер, применявшихся по доброй воле для облегчения американских миссий. Также возникли проблемы c наблюдательными полетами над Грузией.

Полноценное существование ДОН казалось под угрозой после того, как в ноябре 2020 года США вышли из Договора.

"22 декабря 2020 года МИД России направил государствам-участникам ДОН ноту о необходимости предоставить Российской Федерации до 1 января 2021 года гарантии непередачи государствам, не участвующим в ДОН, информации, полученной в ходе наблюдательных полетов, а также подтвердить возможность беспрепятственного проведения российских наблюдательных полетов над территориями государств-участников, включая объекты США", - напомнила Захарова. К сожалению, усилия России по сохранению Договора "не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран-союзниц США".

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, в настоящее время его участниками являются 32 европейских государства. Документ призван укреплять доверие и повышать прозрачность в военной сфере путем предоставления права государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года. Это "существенно нарушило баланс интересов государств-участников, достигнутый при его заключении", говорится в сопроводительных документах к законопроекту о денонсации, который в понедельник, 7 июня, подписал президент России Владимир Путин.