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22.11.2020 19:06
Рубрика: Власть

Америка закрыла небо

США вышли из соглашений по воздушному контролю
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8317)
22 ноября окончился срок, назначенный США для выхода из Договора по открытому небу. Уже ясно, что заявления Трампа о готовности заключить новые соглашения, если Кремль в течение полугода устранит претензии Вашингтона по действующему документу, выглядели, скорее, дипломатической уловкой, чем серьезным намерением.
Фото: Tim Felce / wikipedia.org Фото: Tim Felce / wikipedia.org
Фото: Tim Felce / wikipedia.org

Есть ли теперь у соглашений по открытому небу будущее и на каких условиях Россия готова остаться в договоре? Ответы имеются в заявлении МИД России. Внешнеполитическое ведомство дало ясно понять, что для Москвы абсолютно неприемлем вариант, когда самолетам с нашими инспекторами на борту запретят наблюдательные рейды не только над территорией США, но и над американскими военными объектами в Европе. И в то же время партнеры Соединенных Штатов продолжат снимать с воздуха наши гарнизоны и делиться этой фотосъемкой с Пентагоном. Проблема дальнейшего участия или неучастия России в договоре пока остается открытой. Ее решение зависит от двух моментов. Первый - будет ли по-прежнему "прозрачна" для нашего контроля вся территория государств - участников этих соглашений. И второе - могут ли они гарантировать, что материалы, полученные в ходе инспекций в России, не попадут в руки третьих стран, в первую очередь США. "Если наши коллеги действительно хотят, чтобы договор продолжал действовать и Россия оставалась государством - участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьез задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей", - заявили в МИД России.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Парадокс в том, что идея взаимных воздушных инспекций чужих территорий принадлежит именно США. Договор по открытому небу специально создавали для визуального контроля за дислокацией и перемещением вооруженных сил. Допуская зарубежных контролеров в свое воздушное пространство, страна как бы говорит: я ничего не замышляю против соседей и открыта для проверки. Наблюдатели на специально оборудованном самолете могут барражировать над сушей и морем, фиксировать по утвержденному принимающей стороной маршруту все происходящее внизу на записывающие устройства. Но приземляться вне заранее оговоренных объектов и тем более вмешиваться в происходящее на военных базах им строго-настрого запрещено. Кроме того, самолет с контролерами должен уйти в сторону за 10 километров до границы суверенного государства, не входящего в договор.

Вопрос о дальнейшем участии или неучастии России в этом договоре пока остается открытым

Такой мониторинг, а проще говоря, санкционированную воздушную разведку на чужой территории многие государства - участники соглашений по открытому небу считают важнейшим элементом системы безопасности. Но не США. Для них выход из договора не столь ущербен, как для союзников. Шпионить с высоты за Россией американцам позволяют космические спутники. У европейцев подобных орбитальных разведсредств немного.

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