АТОР: Число иностранцев, желающих привиться в РФ, составляет несколько тысяч

Несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию, чтобы привиться вакциной против коронавируса "Спутник V". Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца, - цитирует Ломидзе РИА Новости. - В первую очередь, он возможен с теми странами, с которыми у нас открыто авиасообщение - их 43".

Напомним, Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.

"Фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и готовы предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать прививку", - сказал президент.

Эффективность российского препарата от коронавируса составляет 96% процентов и до сих пор не зарегистрировано ни одного летального случая после вакцинации. Соглашения о выпуске "Спутника V" заключены более чем с десятью странами, отметил Путин.