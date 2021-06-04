Путин: Соглашения о выпуске "Спутника V" заключены более чем с 10 странами

Россия открыта для сотрудничества с другими странами в сфере борьбы с пандемией коронавируса, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения более чем с 10 государствами о производстве "Спутника V". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с производителями вакцин в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Все возможности существенно нарастить выпуск вакцин у нас тоже есть. Знаю, что РФПИ уже заключил соглашения по производству "Спутника V" более чем в десяти странах мира. Это позволит только за текущий год произвести объем препарата, достаточный для вакцинации сотен миллионов человек", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что активная работа по продвижению вакцины, поддержке ее производства - это наглядный пример того, как из уникальной технологии сделать по-настоящему массовый продукт, доступный для граждан нашей страны и других государств мира.

"Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер, и мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности", - заявил Владимир Путин.

Отметим, что во встрече по видеосвязи приняли участие президенты Сербии Александр Вучич и Аргентины Альберто Фернандес. Сегодня в этих странах стартует выпуск российской вакцины.