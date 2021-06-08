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08.06.2021 07:13
Рубрика: В мире

Байден и Зеленский обсудили по телефону борьбу с коррупцией и партнерство

Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Подробности беседы сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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По ее словам, президенты обсудили стратегическое партнерство в поддержку плана Зеленского по искоренению коррупции, а также реализацию программы реформ, "основанной на демократических ценностях и евроатлантических устремлениях Украины" ради процветания украинского народа, пишет ТАСС. Также стороны говорили о необходимости тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19. США намерены предоставить Киеву 900 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден выразил готовность принять Зеленского в Белом доме после возвращения из своей поездки в Европу. Американский лидер заверил, что с нетерпением ждет возможности встретиться в Вашингтоне нынешним летом.

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