От 100 до 140 млрд рублей в год заплатят производители и импортеры в счет утилизации упаковки и товаров, считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Такие платежи предусматривает проект закона о реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Его подготовило минприроды совместно с ППК "Российский экологический оператор", документ представлен для общественного обсуждения. Как следует из законопроекта, с 2022 года норматив утилизации упаковки товаров составит 100%, а норматив утилизации товаров каждый год будет повышаться на 10% (сейчас ставки нормативов на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45%, для большинства позиций перечня составляют 15-20%). Производители и импортеры должны будут перерабатывать образовавшиеся отходы самостоятельно или заключить договор с профессиональным утилизатором.

Принятие этого закона позволит контролировать весь путь отходов от производства товара до его утилизации, считает глава минприроды Александр Козлов.

"Нам ведь нужно понимать, что отходы в итоге утилизированы, - отметил Александр Козлов. - Важно предусмотреть механизм верификации тех, кто ведет эту работу. Поэтому утилизатор должен быть включен в специальный реестр в информационной системе". В систему войдут реестры производителей, импортеров, утилизаторов, товаров и упаковки, появится отдельный реестр недобросовестных игроков рынка. Средства экосбора могут направить и на снижение платы населения за вывоз отходов.