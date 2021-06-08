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08.06.2021 00:06
Рубрика: В мире

Блинкен примет участие в саммите США и РФ в Женеве

Фото: AP Photo / Alex Brandon Фото: AP Photo / Alex Brandon
Фото: AP Photo / Alex Brandon

Госсекретарь Энтони Блинкен будет в составе американской делегации на встрече президентов США и России в Женеве. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Блинкен примет участие в двусторонней встрече президента Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - цитирует ТАСС руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса.

Напомним, что переговоры лидеров двух стран запланированы на 16 июня. В центре внимания глав государств будут вопросы двусторонних отношений. Ранее президент России отметил необходимость найти пути их урегулирования, поскольку "сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне".

Также Владимир Путин собирается обсудить с собеседником вопросы стратегической стабильности, урегулирования международных конфликтов в наиболее горячих точках. "Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, я надеюсь", - рассчитывает российский лидер. В числе важных тем - борьба с пандемией и вопросы экологического характера. Примерную повестку предстоящих переговоров президент России озвучил на ПМЭФ.

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