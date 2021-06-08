Число заразившихся COVID-19 в Индии приблизилось к 29 миллионам человек

Почти 29 миллионов человек заразились коронавирусом в Индии с начала пандемии. При этом за последние сутки прирост заболевших впервые более чем за два месяца составил менее 100 тысяч человек, сообщил минздрав страны.

Согласно последним данным министерства, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, коронавирус выявлен у 28,99 миллиона человек, выздоровели более 27,3 миллиона, умерли более 351 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 1,3 миллиона человек.

Впервые за 61 день прирост заболевших составил менее 100 тысяч человек - за минувшие сутки коронавирус в Индии выявлен у 86,4 тысячи человек, пишет РИА Новости.

Минздрав страны также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID-19 получили более 235 миллионов человек, или чуть более 17% населения страны, при этом обе дозы вакцины получили более 46,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что индийские медики выявили три штамма коронавирусной инфекции, которые опасны для людей, получивших прививки. Это линия B.1.617 SARS-CoV-2. Врачи зафиксировали 63 случая так называемой прорывной инфекции, когда после вакцинации человек заражается болезнью, которую должна предотвратить прививка.

Средний возраст заболевших составил 37 лет, ни у кого из них нет сопутствующих заболеваний, являющихся факторами риска. Среди заболевших 53 человека получили прививку препаратом Covaxin, а еще десять прививались Covishield.