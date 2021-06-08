Для российских школьников введут цифровые профили

До конца 2022 года в России планируется начать эксперимент по внедрению цифрового профиля школьников. В Минпросвещения уже подготовили концепцию проекта, которая ждет согласования в Минцифры.

Как сообщает "Коммерсант", ссылаясь на концепцию, цифровой профиль предлагается сделать обязательным и регистрировать его уже при зачислении ребенка в детский сад или первый класс. Помимо других данных, в профиле будут зафиксированы и все достижения - у школьников появится цифровое портфолио.

Эксперимент по введению цифрового профиля ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года.

Что будет в профиле? Все актуальные сведения, "необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса".

Напомним, как сообщала ранее "РГ" идею фиксировать достижения школьников в "цифровой биографии" озвучил в начале марта руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. По его мнению, в будущем именно цифровое портфолио станет необходимым дополнением к ЕГЭ при поступлении в вузы.

"Сейчас мы на пороге того, чтобы в течение пяти-десяти лет уже начать объективно оценивать не только знания того или иного школьного предмета (по ЕГЭ), но и другие достижения: креативность, творческие, спортивные способности ребенка", - отмечал глава Рособрнадзора. - Это такая "копилка" для каждого ребенка, куда попадут только положительные вещи и внеучебная деятельность, которая в будущем может оцениваться в баллах и поможет в поступлении".