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08.06.2021 05:49
Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал об опасности популярных капель для сердца

Текст: Николай Грищенко

Один из популярных в России безрецептурных аптечных препаратов - корвалол - обладает побочными эффектами и может привести к серьезным последствиям для здоровья при сердечном приступе. Как отметил телеведущий и врач Александр Мясников, виной тому мощный седативный, то есть успокаивающий эффект препарата.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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В состав корвалола входит фенобарбитал, который воздействует на нервную систему, и успокаивает "эмоционально нестабильного" пациента. При этом основная проблема не исчезает, а лишь на время маскируются симптомы, что при сердечно-сосудистых заболеваниях просто опасно.

"Это только отсрочит обращение за медицинской помощью, и часто это заканчивается печально", - предупредил врач в эфире телеканала "Россия 1"

Необходимо отметить, что во многих странах медицинские препараты с фенобарбиталом запрещены. Они обладают побочными эффектами, в том числе вызывают привыкание. В сочетании со спиртом, который есть в составе капель, фенобарбитал опасен еще и тем, что притупляет внимание и способность быстро реагировать на изменение ситуации, например, за рулем. За консультацией по всем вопросам здоровья необходимо обращаться к врачу.

Общество Здоровье

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