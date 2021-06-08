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08.06.2021 16:03
Рубрика: Экономика

Евгений Попов: Государство должно поддержать работающих пенсионеров

Текст: Анна Полтавцева

Журналист телеканала "Россия-1" Евгений Попов прокомментировал обращение председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова к президенту Владимиру Путину по поводу индексации пенсий работающим россиянам.

Журналист рассказал, что проблемы поддержки пенсионеров обсуждались во время его недавней встречи с председателем ФНПР.

Фото: РИА НОВОСТИ
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"Михаила Шмакова заинтересовали мои инициативы по обеспечению достойной жизни людям старшего возраста. Мы обсудили, в частности, индексацию пенсий работающим пенсионерам. Считаю, что будет справедливо не просто защитить их пенсии от инфляции в настоящем, но и вернуть деньги, потерянные с 2016 года, когда был принят закон об отмене индексации страховой пенсии", - считает Попов.

Журналист отметил, что эта проблема становится все более острой. Сегодня в России более 7,3 миллиона работающих пенсионеров. Причем в последние годы стала заметна тенденция увеличения числа людей старшего возраста среди занятых в различных сферах экономики. "Уверен, что, выйдя на пенсию, большинство граждан не от хорошей жизни продолжают работать, - комментирует телеведущий. - Маленькие пенсии, непростая ситуация в экономике - все это заставляет людей продолжать трудиться. Поддерживаю предложение лидера профсоюзов вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав. Это будет справедливо по отношению к старшему поколению".

В качестве одной из дополнительных мер поддержки пенсионеров Евгений Попов предлагает также установить пенсии в размере 70% от заработной платы. Журналист согласен с тем, что это субсидированные процедуры. "Сегодня на пенсию уходят те, кто прожил не самую простую жизнь. Они честно трудились на благо своей страны и вправе ожидать, что и страна позаботится о них", - считает Евгений Попов.

Напомним, что журналист победил на предварительном голосовании в Кунцевском одномандатном округе, опередив десять других претендентов. Его поддержали свыше 17 тысяч человек.

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