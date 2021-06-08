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08.06.2021 06:53
Рубрика: Происшествия

ГАИ опубликовала статистику автоаварий с участием подростков

Подростки за рулем транспортных средств в России с начала года стали участниками почти 50 дорожно-транспортных происшествий. При этом порядка 70% аварий произошло по вине юных водителей. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ.

Фото: РИА Новости
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Всего в России с начала 2021 года произошло 49 ДТП с водителями в возрасте до 16 лет, из них 34 случились по неосторожности несовершеннолетних. В таких автоавариях погибли шесть человек, пострадали 43, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что правила дорожного движения ждут перемены - они должны стать законом, а не утверждаться постановлением правительства. Инвалиды должны получить право бесплатной парковки на любых местах, а не только на тех, которые выделены для них специально. Для скрывшихся с места аварии помимо лишения прав должно быть предусмотрено альтернативное наказание в виде штрафа, а то и предупреждения. Эти предложения в виде законопроектов будут продвигаться в Госдуме следующего созыва.

Происшествия ЧП ДТП Правительство МВД ГИБДД

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