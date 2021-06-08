Geely показала, какие автомобили будет делать в ближайшем будущем

Geely представила концепт-кар Vision Starburst, призванный показать, какими в скором времени станут машины марки.

Интересно, что в компании это называют "новым видением дизайна, основанным на философии "Расширяющийся космос".

Ранее это выражение - "Расширяющийся космос" или "Расширяющаяся вселенная" - использовались исключительно для обозначения стилистики передней части новинок Geely, в частности, купе-кроссовера Tugella или KX11, который появится в России в 2022 году.

Теперь же эта философия распространилась на весь дизайн - и неслучайно экстерьер и интерьер концепта визуально объединены общими цветографическими элементами. Кстати, сама решетка радиатора, что интересно, стала другой.

"Философия "Расширяющегося Космоса" служит постоянным вдохновением для наших дизайнеров открывать новый и целостный язык дизайна, который удовлетворяет наш постоянно расширяющийся и все более разнообразный круг клиентов", - рассказал на презентации концепта вице-президент Geely Design Shanghai Гай Бургойн.

Компания сразу прояснила, что ждать Vision Starburst на рынке не стоит, серийным автомобилем он не станет, но "многие аспекты нового языка дизайна будут применены в будущих моделях Geely Auto".

К слову, форма кузова - близкая к формату "шутинг-брейк" - уже используется электрокаром Zeekr 001 от нового суббренда Geely. Не исключено, что скоро найдет свое воплощение новый рисунок светодиодной оптики.

Хотя отказ от фар в пользу высокотехнологичных датчиков - все же кажется преждевременным решением. Далеко не факт, что в серию пойдет кузов без средней стойки. Однако "ламбо-двери" компания уже примеряет на том же Zeekr, и это уже не фантастика.

А вот концепция салона и вовсе близка к рыночной. Скошенное с обеих сторон рулевое колесо, вертикальный планшет медиасистемы, двухуровневая консоль, нефиксируемый селектор коробки передач и графика приборки, сочетаемая с амбиентной подсветкой, - все это, скорее всего, мы увидим в интерьере уже следующих моделей Geely.

Фото: Пресс-служба Geely.

Фото: Пресс-служба Geely.